La nobiltà di una cucina si misura sulla pasta fresca

Recentemente ho pranzato all’Osteria del Viandante di Rubiera e al Ristorante Cavallino di Maranello, due locali che si sono distinti per la qualità della pasta fresca servita. Tuttavia, a causa di queste due esperienze, ho deciso di non mangiare più fuori casa. La mia scelta si basa esclusivamente sulle pietanze consumate presso questi due ristoranti.

Per colpa di due ristoranti non posso più mangiare fuori casa. Recentemente ho pranzato all’Osteria del Viandante di Rubiera e al Ristorante Cavallino di Maranello. Sono posti sia belli sia buoni, cosa rarissima in Italia dove i ristoranti belli sono pochi e quei pochi sono quasi tutti cattivi. Kalos kagathos, dicevano i Greci. Sono belli e buoni e inoltre amabili, accoglienti. Dopo pranzi così piacevoli potrei soltanto scendere di livello. Dove trovare qualcosa di simile ai minuscoli cappelletti (in brodo) del Viandante e ai goduriosi tortellini (in crema di parmigiano) del Cavallino? Non intendo sedermi a tavole dove viene servita pasta secca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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