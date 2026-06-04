Ippodromo Caprilli salta la prima giornata di corse | la documentazione antimafia non è arrivata in tempo
L'apertura delle corse all'ippodromo Caprilli di Livorno prevista per domani è stata annullata. La prima giornata di eventi è stata cancellata perché la documentazione antimafia richiesta non è arrivata in tempo. La decisione è stata comunicata nelle ore precedenti all'inizio delle competizioni. La manifestazione non si svolgerà come programmato e si attende una nuova data.
Salta la prima giornata di corse all'ippodromo Caprilli di Livorno in programma per domani, venerdì 5 giugno. L'annuncio è arrivato direttamente dal Comune che sottolinea come l'esordio sia stato rimandato a causa di una “questione burocratica”. Ma cosa è successo nello specifico? Da palazzo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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