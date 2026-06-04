Ippodromo Caprilli salta la prima giornata di corse | la documentazione antimafia non è arrivata in tempo

Notizia in breve

L'apertura delle corse all'ippodromo Caprilli di Livorno prevista per domani è stata annullata. La prima giornata di eventi è stata cancellata perché la documentazione antimafia richiesta non è arrivata in tempo. La decisione è stata comunicata nelle ore precedenti all'inizio delle competizioni. La manifestazione non si svolgerà come programmato e si attende una nuova data.