Ippodromo Caprilli ecco il bando per la gestione del bar | sarà aperto solo in occasione delle corse
Il Comune di Livorno ha pubblicato un bando per la gestione del bar all’interno dell’ippodromo Caprilli, che sarà aperto esclusivamente durante le giornate di corse. Sono state confermate le diciassette tappe della stagione ippica 2026, con la prima prevista per il 5 giugno. Il Comune sta lavorando per assicurare servizi adeguati durante gli eventi, che si svolgeranno nei prossimi mesi all’interno della struttura.
Confermate nelle scorse settimane le diciassette corse della stagione ippica 2026, con il via previsto il prossimo 5 giugno, prosegue il lavoro del Comune di Livorno per cercare di garantire servizi adeguati e qualità agli impegni che nei prossimi mesi vedranno protagonista l'ippodromo Caprilli.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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