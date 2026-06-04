Ippodromo Caprilli luci accese per la prima giornata di corse | partenti e pronostici di venerdì 5 giugno

Da livornotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le luci sono accese all’ippodromo Caprilli per la prima giornata di corse della stagione 2026. L'evento prende il via venerdì 5 luglio alle 20, con i partenti già annunciati. Le corse si svolgeranno in serata, con i concorrenti pronti a scendere in pista. Sono stati annunciati anche i pronostici per le competizioni di apertura.

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Tutto pronto per la giornata inaugurale della stagione 2026 dell'ippodromo ‘Caprilli’. Venerdì 5 luglio infatti a partire dalle 20.45 prenderà il via la prima corsa, che segnerà il debutto ufficiale della partnership Comune-Alfea. L'auspicio, per venerdì e per gli appuntamenti dei prossimi tre. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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