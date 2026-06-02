Ippodromo Caprili il 5 giugno si riaccendono le luci | sedici giornate di corse ed eventi sotto le stelle

L’ippodromo Caprilli riapre il 5 giugno, con sedici giornate di corse e eventi. Le luci si accendono per la prima volta dopo la pausa, segnando l’inizio della stagione ippica 2026. Le corse si svolgeranno sotto le stelle, con appuntamenti programmati fino a metà estate. La struttura torna in attività con un calendario ricco di eventi dedicati agli appassionati di ippica e spettacolo.

La stagione ippica 2026 dell'ippodromo Caprilli è pronta a prendere il via. Le luci si riaccenderanno venerdì 5 giugno, con il primo dei sedici appuntamenti della stagione dedicati alle corse. L'impianto riaprirà quindi alla città e agli appassionati dopo le note vicende che hanno interessato la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Argomenti più discussi: Ippodromo Caprili, corse al via: dal 5 giugno si riaccendono le luci; Ippodromo Caprilli, pronta la stagione estiva 2026: 16 serate di corse fino ad agosto; Ippica. La stagione del Caprilli al via dal 5 giugno. Sedici giornate in notturna; Presentata la stagione di corse all’Ippodromo Caprilli.