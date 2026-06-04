La società ha speso circa 400.000 euro in più rispetto al previsto durante l'ultima stagione. Ora si cerca di ridurre i costi, puntando al risparmio. Non sono ancora stati annunciati i nomi dei possibili sostituti dell'allenatore attuale, qualora non rinnovasse il contratto. La squadra ha concluso l'anno con risultati negativi e si sta valutando come recuperare le somme spese.

Come potrà la società recuperare i 400.000 euro sprecati quest'anno?. Chi prenderà il posto di Lucarelli se il tecnico non rinnoverà?. Quali criteri userà la dirigenza per ridurre la rosa da 28 giocatori?. Come cambierà la gestione economica per evitare nuovi sprechi improduttivi?.? In Breve Spese extra tra 300.000 e 400.000 euro rispetto al budget iniziale. Rosa attuale composta da 28 giocatori considerata eccessiva dalla dirigenza. Lucarelli valuta posizione con contratto biennale e clausola promozione Serie C. Taibi confermato direttore generale per coordinare la nuova gestione economica. Pistoia, il bilancio amaro di Iorio: fallimento sportivo e la sfida per la risalita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iorio su Pistoiese: ‘Stagione fallimentare’, ora serve il risparmio

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