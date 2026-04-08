Mino Taveri commenta la partita del Milan contro il Napoli, sottolineando che la squadra non è riuscita a compiere un passo avanti rispetto alle stagioni precedenti. Parla di un’altra stagione deludente per Leao e i suoi compagni e si sofferma anche sulla gestione di Allegri, senza entrare in dettagli personali o motivazioni. La sua analisi si concentra sui risultati e sulla prestazione della squadra in campo.

La sconfitta del Milan contro il Napoli di Antonio Conte ha fatto riemergere la polvere che la vittoria contro il Torino aveva nascosto sotto il tappeto. Il giornalista Mino Taveri ha commentato il momento di forma dei rossoneri ai microfoni di 'SportMediaset'. Ecco, di seguito, il suo intervento al termine del match dello 'Stadio Diego Armando Maradona'. Sulla stagione del Milan: "Il Milan si è sempre rifugiato dietro al pragmatismo di Allegri. Alla lunga però questo non paga e il salto di qualità il Milan non l'ha mai fatto. L'attacco è un problema: ha segnato 47 gol, 24 in meno dell'Inter, e nessun attaccante è in doppia cifra". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Taveri: “Il Milan non ha mai fatto il salto di qualità. Leao? Ennesima stagione fallimentare. Su Allegri…”

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Ma taveri è quello che la sera di real Madrid Juventus sbandierava 100 euro contro un arbitro che aveva dato un rigore solare Cioè voi state riportardo l'opinione di uno così x.com

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