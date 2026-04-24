Nella partita di Serie D tra Desenzano e Pistoiese, i tifosi della squadra ospite non potranno assistere all'incontro. La decisione è stata comunicata poco prima dell'inizio, a meno di 48 ore dal calcio d'inizio, e riguarda esclusivamente i residenti nella provincia di Pistoia. Il presidente della Pistoiese ha definito il provvedimento ingiusto, mentre l'organizzazione ha confermato il divieto di accesso ai tifosi locali.

La speranza era che il pericolo, arrivati ormai a giovedì pomeriggio, fosse scongiurato. E invece la notizia è arrivata dopo le 18, a meno di 48 ore dal fischio d’inizio: Desenzano-Pistoiese sarà vietata ai residenti della Provincia di Pistoia. A comunicarlo è stata la Prefettura di Brescia, che ha messo al corrente i due club del provvedimento dovuto, si presume, a ragioni di ordine pubblico. Una comunicazione in controtendenza rispetto a quella di appena due giorni fa, quando il club gardesano aveva annunciato di aver messo a disposizione biglietti gratuiti per il settore ospiti dello stadio ‘Tre Stelle’, per un totale di 250 posti. La...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. Pistoiese senza tifosi a Desenzano. Iorio: "Provvedimento ingiusto»

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