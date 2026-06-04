Sergio Iorio ha dichiarato di attendere una risposta da parte di Lucarelli, dopo aver partecipato a una conferenza durata oltre un’ora. Durante l’incontro, ha risposto a giudizi e critiche relativi alla stagione precedente, senza sottrarsi alle domande. Nessuna ulteriore comunicazione o dettaglio è stato fornito riguardo alle conseguenze o ai prossimi passi.

Una conferenza fiume durata oltre un’ora, in cui Sergio Iorio non si è tirato indietro né di fronte ai giudizi né di fronte alle critiche per quanto accaduto nella scorsa stagione. E lo ha fatto ribadendo il suo totale impegno, economico e progettuale, che andrà avanti anche per la nuova annata. All’appuntamento di ieri pomeriggio hanno partecipato anche il vicepresidente della Pistoiese Maurizio Turci e l’amministratore delegato Fabio Fondatori, anche se a prendersi la scena è stato senza dubbio il numero uno arancione, che ha iniziato la sua lunga riflessione facendo un bilancio del campionato 202526. "È giusto fare oggi un punto della situazione a freddo, dopo aver passato anche momenti sportivamente difficili e non ho problemi ad ammettere che il mancato ritorno tra i professionisti in due anni sia un obiettivo fallito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Iorio avvisa Lucarelli: "Attendo una risposta"

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