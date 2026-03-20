Selvaggia Lucarelli ha attaccato Annalisa, suggerendo che la cantante sia più una suora che una pornodiva, e questo ha generato un acceso scambio di battute tra le due. La giornalista ha espresso il suo punto di vista sulla carriera e l’immagine pubblica di Annalisa, che ha risposto con una dichiarazione ufficiale. La discussione ha attirato l’attenzione sui social e sui media.

Selvaggia Lucarelli ha criticato Annalisa come se ogni scelta musicale non dipendesse da lei, a ciò l'artista ha risposto: "Non sono una marionetta nelle mani di qualcuno che mi fa fare cose in cui non credo" In questi giorni si è scatenata la polemica perCanzone estiva, il brano diAnnalisa. Ma ciò che sta creando più polemica non è la canzone in sé per sé ma il modo in cui compare nel video“metà suora e metà pornodiva”.Infatti per metà l’artista è vestita con abiti succinti, mentre per l’altra metà da suora. Ciò viene reputato da molti come offensivo nei confronti del mondo cattolico. Ad alcune artiste come Annalisa non viene mai permessa la trasgressione (e lo stesso discorso vale per Elodie). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Annalisa più suora o pornodiva? Botta e risposta con Selvaggia Lucarelli

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