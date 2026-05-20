Parco eolico con pale da 200 metri in Umbria Fiorello non molla | Attendo una dichiarazione della Proietti
Durante una puntata di Rai Radio2, l’artista ha commentato il dibattito in corso riguardo al parco eolico in Umbria, che prevede l’installazione di pale da 200 metri di altezza. Ha annunciato di attendere una dichiarazione ufficiale di un rappresentante locale coinvolto nel progetto. La discussione si è concentrata sulle questioni relative alla realizzazione dell’impianto e alle sue implicazioni, senza entrare in dettagli specifici. Fiorello ha espresso la volontà di conoscere le posizioni ufficiali in merito.
Davanti ai microfoni di Rai Radio2, nella trasmissione la Pennicanza, Fiorello è tornato sul dibattito delle pale eoliche in Umbria e sul progetto Phobos. Ovvero l'ipotesi di un parco con sette pale da 200 metri nella collina di Orvieto, che è stato bocciato da comitati di cittadini e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
PARCO EOLICO GRECIA SALENTINA LA REGIONE DICE NO
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