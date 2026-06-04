Investito da un' auto nel Milanese | grave 25enne

Un giovane di 25 anni è stato investito da un'auto nel tardo pomeriggio di giovedì 4 giugno in via Casignolo a Cinisello Balsamo, nel Milanese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che lo hanno trasportato in ospedale in condizioni gravi. La polizia sta raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L'investimento e la corsa, a sirene spiegate, in ospedale. Un ragazzo di 25 anni è stato soccorso nel tardo pomeriggio di giovedì 4 giugno, a Cinisello Balsamo (Milano) dopo essere stato investito da un veicolo in via Casignolo. L'investimento La telefonata con la richiesta di intervento è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ragazzina di 11 anni in monopattino travolta da un’auto nel Milanese: è graveUna ragazzina di 11 anni è stata coinvolta in un incidente a Parabiago, nel Milanese, quando è stata travolta da un'auto mentre usava il monopattino.

Investito da un’auto in via Novara: grave settantenneUn settantenne è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in via Novara a Milano.

Temi più discussi: Muore a 80 anni in bici investito da un’auto, il figlio lancia un appello: Cerchiamo testimoni; Investito da un'auto in viale Europa a Bari: muore 83enne; Paura a Calcinato: bambino di quattro anni investito da un’auto; Pensionato in bici travolto sulla statale: scoppia la polemica sull’assenza della ciclabile.

#AlmanaccoRock by @FabioLisci #OnThisDay #StivBators 4 giugno 1990 – Muore Stiv Bators A Parigi muore a 40 anni Stiv Bators, dopo essere stato investito da un’auto. Frontman dei Dead Boys e poi dei The Lords of the New Church, fu una delle figure più x.com

Incidente a Cuorgné: donna investita sul marciapiedi da un'auto senza conducente, è in condizioni serieNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... torinotoday.it

Un bambino investito e scaraventato a terra da un'auto, momenti paura per il piccolo. Decolla l'elicotteroCAVALESE. Un bambino è stato investito da un'auto. E' decollato l'elicottero e sono state attivate le squadre dei soccorritori. L'allerta è scattata intorno alle 12.30 di oggi, mercoledì 3 giugno, nel ... ildolomiti.it