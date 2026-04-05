Un settantenne è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in via Novara a Milano. L’incidente è avvenuto nel giorno di Pasqua e il pedone ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Milano, 5 aprile 2026 - Tragedia sfiorata nel giorno di Pasqua a Milano, dove un pedone è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. L’uomo, 7 1 anni, non è in pericolo di vita ma le sue condizioni sono serie, più gravi di quanto apparso un un primo momento, dato che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo dove è stato poi preso in carico dal Pronto soccorso in codice rosso. L'incidente stradale è avvenuto in via Novara, grossa arteria cittadina in zona San Siro. Qui, secondo la Polizia locale intervenuta per i rilievi, il settantenne stava attraversando lontano dalle strisce, all’altezza del civico 87 quando un’auto proveniente dal centro città in direzione periferia lo ha investito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Investito da un’auto in via Novara: grave settantenne

Investito da un’auto invia Novara: grave settantenneMilano, 5 aprile 2026 - Tragedia sfiorata nel giorno di Pasqua a Milano, dove un pedone è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada.

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