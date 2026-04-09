Ragazzina di 11 anni in monopattino travolta da un'auto nel Milanese | è grave

Una ragazzina di 11 anni è stata coinvolta in un incidente a Parabiago, nel Milanese, quando è stata travolta da un'auto mentre usava il monopattino. La giovane è stata soccorsa e portata in ospedale in condizioni considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi e le indagini sono in corso per chiarire l'esatta dinamica dell’accaduto.

Una ragazzina di 11 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente con un'automobile a Parabiago, nel Milanese. La giovane è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano in elisoccorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Incidente nel Milanese, ragazzina di 11 anni travolta in monopattino: è grave Ragazza di 18 anni travolta da un’auto sulla provinciale, è grave: aperta un’inchiestaDopo essere stata investita da un'auto sulla provinciale nei pressi di Graffignana (Lodi), una 18enne è stata ricoverata in ospedale con diverse... Temi più discussi: Manifestazione d’interesse Enti del Terzo Settore procedura di co-progettazione per l’attivazione dei centri estivi comunali per il periodo 2026- 28 destinati a bambine/i dai 3 agli 11 anni; Salvò bambina dall'aggressione di tre grossi cani: Brigadiere premiato in Comune; Nidi d’estate, Bimbi Estate ed Estate Ragazzi: dal 13 aprile al via le iscrizioni; Giornata dei diritti. Incidente nel Milanese, ragazzina di 11 anni travolta in monopattino: è graveGrave incidente nel pomeriggio di giovedì 9 aprile a Parabiago, nel Milanese. Una ragazzina di 11 anni a bordo di un monopattino elettrico è rimasta coinvolta in un incidente stradale con una vettura. milanotoday.it Adesca una ragazzina di 11 anni sui social fingendosi un 17enne. Operaio arrestato a VicenzaAveva adescato una minorenne di 11 anni via social, fingendosi un ragazzo 17enne di Milano. In realtà, dietro quel profilo c’era un 36enne di Vicenza, finito in manette per adescamento. La Polizia di ... blitzquotidiano.it Ragazzina riempita di calci e pugni: il video esclusivo di Umbria24 Grave episodio di violenza tra minorenni al Cospea Village di Terni nel pomeriggio di venerdì 5 aprile. Umbria24 pubblica in esclusiva le immagini dell'aggressione, alcune riprese a distanza - facebook.com facebook Schianto tra auto nell’Astigiano, ragazzina di 12 anni in condizioni critiche al Regina Margherita x.com