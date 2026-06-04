Investito da camion nel piazzale dell' azienda | così è morto Luciano Mangiacapra
Un operaio di 63 anni è morto ieri nel quartiere Poggioreale dopo essere stato investito da un camion nel cortile di un’azienda. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e l’uomo è stato colpito mentre si trovava nel piazzale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente.
E' Luciano Mangiacapra, 63enne di Parete, l'operaio ch ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di ieri nel quartiere Poggioreale. Mentre si trovava nell’area esterna di un polo industriale che si occupa di logistica in via Tommaso Fasano sarebbe stato investito da un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Incidente sul lavoro, investito da un camion in retromarcia: morto il 24enne Carmine Albero
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