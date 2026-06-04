Investito da camion nel piazzale dell' azienda | così è morto Luciano Mangiacapra

Notizia in breve

Un operaio di 63 anni è morto ieri nel quartiere Poggioreale dopo essere stato investito da un camion nel cortile di un’azienda. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e l’uomo è stato colpito mentre si trovava nel piazzale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente.