Morto operaio casertano investito da camion nel piazzale dell' azienda

Notizia in breve

Un operaio di 63 anni è morto nel pomeriggio nel quartiere Poggioreale, a Napoli, dopo essere stato investito da un camion nel piazzale dell’azienda. L’incidente è avvenuto in un’area di lavoro, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma è deceduta poco dopo. Indagini sono in corso per accertare le cause dell’incidente.