Morto operaio casertano investito da camion nel piazzale dell' azienda
Un operaio di 63 anni è morto nel pomeriggio nel quartiere Poggioreale, a Napoli, dopo essere stato investito da un camion nel piazzale dell’azienda. L’incidente è avvenuto in un’area di lavoro, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma è deceduta poco dopo. Indagini sono in corso per accertare le cause dell’incidente.
Un operaio casertano di 63 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio nel quartiere Poggioreale, a Napoli. Si tratta di Luciano Mangiacapra, di Parete.L’incidente è avvenuto nell’area esterna di un polo industriale che si occupa di logistica in via Tommaso Fasano. Da. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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