Investe un pedone e fugge proseguono gli accertamenti per identificare il responsabile

Un uomo di 61 anni è stato investito mentre attraversava la via Consolare Pompea nel pomeriggio di domenica. L'automobilista coinvolto ha proseguito la corsa senza fermarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma il pedone è rimasto disteso sull'asfalto. Le forze dell'ordine stanno conducendo accertamenti per identificare il responsabile e rintracciare il veicolo.

In pochi secondi una tranquilla domenica pomeriggio si è trasformata in un dramma. Un uomo di 61 anni è stato travolto da un'auto mentre attraversava la via Consolare Pompea e, mentre il ferito giaceva sull'asfalto, chi era alla guida del veicolo ha scelto di allontanarsi senza fermarsi a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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