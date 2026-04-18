Auto investe ciclista e fugge | Aiutateci a trovare il responsabile

Un ciclista è stato investito da un’auto che poi è fuggita dalla scena dell’incidente. L’incidente è avvenuto mentre il ciclista stava pedalando lungo la strada. Fortunatamente, le ferite riportate sono risultate non gravi. Le autorità stanno cercando il conducente del veicolo coinvolto e chiedono l’aiuto di chi possa aver assistito o avere informazioni utili per identificare il responsabile.

Viene travolto da un’auto pirata mentre stava facendo un giro con la sua bicicletta da corsa, riportando fortunatamente ferite non gravi. Ora, il ciclista e i suoi familiari rivolgono un pubblico appello a chi ha visto l’ incidente, per cercare di risalire all’identità di chi non si è fermato a prestare soccorso. L’ incidente, secondo quanto riferito dagli stessi familiari del ciclista ferito, è avvenuto ieri verso le 9,45 a Portile, sulla strada provinciale che da Modena conduce a Castelnuovo. L’impatto tra G.P., 34 anni, che stava viaggiando sulla sua bicicletta, e il suv pirata di colore grigio-nero che lo ha preso in pieno, è avvenuto all’altezza dell’intersezione con via Santa Lucia (il suv proveniva proprio da questa via).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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