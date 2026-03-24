Uomo ricercato viene arrestato dalla polfer in stazione a Peschiera del Garda

Alla stazione ferroviaria di Peschiera del Garda, un controllo di routine si è trasformato in un arresto. La polizia di Stato fa sapere di aver infatti fermato un cittadino sudamericano di 41 anni, il quale risulterebbe destinatario di un mandato di arresto emesso dalla sezione penale del tribunale di Verona. L’uomo, secondo quanto riferito dalla questura scaligera, si trovava all’interno dei locali riservati ai viaggiatori quando avrebbe attirato l’attenzione degli agenti del Posto di polizia ferroviaria, impegnati nei consueti controlli all’interno dello scalo. Gli operatori hanno quindi deciso di procedere con l’identificazione, un passaggio che si è rivelato determinante per far emergere la sua posizione giudiziaria. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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