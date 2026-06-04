Contrasti in cantiere | imprenditore investe un progettista auto-bomba per far saltare l’edificio

Da bresciatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un imprenditore edile di 64 anni è stato arrestato con l’accusa di aver investito un progettista coinvolto nella costruzione di una palazzina. Le indagini hanno accertato che le tensioni tra i due si sono trasformate in atti di violenza, tra cui minacce e incendi. Secondo quanto riferito, l’imprenditore avrebbe anche pianificato un’esplosione per danneggiare l’edificio. Le forze dell’ordine hanno sequestrato materiali e documenti relativi all’indagine.

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I contrasti legati alla realizzazione di una palazzina si sarebbero trasformati in una lunga scia di violenza e intimidazioni culminata con l’arresto di un imprenditore edile di 64 anni, accusato di lesioni, minacce, incendio e ricettazione. Le manette sono scattate nei giorni scorsi a Peschiera. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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