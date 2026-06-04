Invalidità | le domande calano del 13,1% nelle province pilota

Notizia in breve

Le domande di invalidità nelle province pilota sono diminuite del 13,1%. La riduzione si verifica in un contesto in cui la nuova procedura INPS ha modificato l’accesso alle tutele. Non sono stati forniti dettagli sui motivi specifici del calo, né si conosce l’impatto diretto delle novità procedurali sui cittadini. La diminuzione riguarda esclusivamente le aree considerate pilota, senza indicazioni su eventuali variazioni in altre zone.