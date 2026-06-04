Invalidità | le domande calano del 13,1% nelle province pilota
Le domande di invalidità nelle province pilota sono diminuite del 13,1%. La riduzione si verifica in un contesto in cui la nuova procedura INPS ha modificato l’accesso alle tutele. Non sono stati forniti dettagli sui motivi specifici del calo, né si conosce l’impatto diretto delle novità procedurali sui cittadini. La diminuzione riguarda esclusivamente le aree considerate pilota, senza indicazioni su eventuali variazioni in altre zone.
Perché le domande di invalidità calano proprio nelle province pilota?. Come influisce la nuova procedura INPS sull'accesso alle tutele?. Quali province rischiano il calo maggiore delle pratiche accolte?. Cosa accadrà al sistema di protezione sociale nel 2027?.? In Breve Le domande di invalidità civile nelle province pilota scendono da 153.278 a 133.507.. Brescia registra un calo del 17% nelle domande e oltre un terzo nelle accolte.. La sperimentazione si estenderà a Roma, Milano e Torino dal 1 marzo 2026.. Il sistema a regime su tutto il territorio nazionale slitta al 1 gennaio 2027..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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