Riforma disabilità | in calo -13% le domande di invalidità previdenziale nelle province sperimentali

Nelle province coinvolte nella prima fase della sperimentazione delle nuove procedure per la disabilità, si è registrato un calo del 13% delle domande di invalidità previdenziale. Le richieste di riconoscimento di invalidità e inabilità sono diminuite rispetto al periodo precedente. La riduzione interessa esclusivamente le aree coinvolte nel progetto pilota, senza indicare altri dettagli sui motivi o sui soggetti coinvolti.

Nelle province coinvolte nella prima fase della sperimentazione delle nuove procedure introdotte dalla riforma della disabilità si registra un forte calo delle domande previdenziali di invalidità e inabilità, che scendono del 13,1%, a fronte di un lieve incremento dell’1% nelle province non coinvolte. È quanto emerge dall’analisi dell’Osservatorio Previdenza della Cgil nazionale condotta da Ezio Cigna sugli effetti della riforma della disabilità introdotta dal decreto legislativo n. 622024 sulle prestazioni previdenziali. Prima di passare ai dati dell’Osservatorio, occorre distinguere invalidità civile e invalidità previdenziale.... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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