Intrighi e lettere d'amore alla corte del Re Sole | l'archivio ritrovato di Atto Melani

Da iodonna.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato ritrovato un archivio che riguarda Atto Melani, artista e spia attiva alla corte del Re Sole nel XVII secolo. Melani, nato a Pistoia nel 1626 e morto a Parigi nel 1714, era cantante lirico, scrittore e abate. L’archivio contiene lettere d’amore e documenti che testimoniano la sua attività di spionaggio e le relazioni personali durante il suo soggiorno a corte. La scoperta apre nuove prospettive sulla sua vita e sulle attività svolte in quegli anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

S e una rockstar del passato esiste, potrebbe essere Atto Melani (Pistoia 1626 – Parigi 1714): cantante lirico, scrittore, abate e spia alla corte del Re Sole, visse una lunga e adrenalinica vita, davvero degna di un racconto di Ian Fleming. Sfruttava i suoi concerti alle corti d’Europa per consegnare messaggi e prendere informazioni, intanto stabiliva contatti epistolari e personali con i potenti del Seicento, azioni che lo consegnarono alla storia come uno degli informatori più influenti dell’epoca. 10 libri da leggere: i preferiti di Stephen King X La sua figura incredibilmente romanzesca è diventata famosa grazie ai thriller storici scritti da Rita Monaldi e Francesco Sorti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

intrighi e lettere d amore alla corte del re sole l archivio ritrovato di atto melani
© Iodonna.it - Intrighi e lettere d’amore alla corte del Re Sole: l’archivio ritrovato di Atto Melani
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Prince threw her into the music house, her dance charmed all, he kneels begging for her love!

Video Prince threw her into the music house, her dance charmed all, he kneels begging for her love!

Notizie e thread social correlati

Atto Melani, l’archivio perduto della spia torna alla luceUn archivio considerato perduto legato a una figura storica di spicco viene ora riscoperto e analizzato in Italia.

Trova lettere d’amore del 1942 a Porta Portese e si mette alla ricerca dei proprietari: le risponde il nipoteIn un mercato di Porta Portese, viene trovato un pacchetto contenente lettere d'amore datate 1942.

Argomenti più discussi: Spia e messaggero d'amore del Re Sole: in Unicum Opus la vita (straordinaria) di Atto Melani; Luca Scarlini presenta l’ultimo romanzo della saga di Atto Melani.

atto melani intrighi e lettere dIntrighi e lettere d’amore alla corte del Re Sole: l’archivio ritrovato di Atto MelaniDa celebre cantante castrato a diplomatico e informatore: la straordinaria vita di Atto Melani, il pistoiese che frequentò papi, cardinali e sovrani d'Europa, e l'archivio ritrovato da Monaldi&Sorti, ... iodonna.it

Atto Melani, l’archivio perduto della spia torna alla luceQuest’anno ricorre Atto400, il IV centenario della sua nascita, che viene ricordato con una serie di mostre e iniziative istituzionali, in programma tra Italia e Francia fino al termine del 2027. lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web