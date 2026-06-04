È stato ritrovato un archivio che riguarda Atto Melani, artista e spia attiva alla corte del Re Sole nel XVII secolo. Melani, nato a Pistoia nel 1626 e morto a Parigi nel 1714, era cantante lirico, scrittore e abate. L’archivio contiene lettere d’amore e documenti che testimoniano la sua attività di spionaggio e le relazioni personali durante il suo soggiorno a corte. La scoperta apre nuove prospettive sulla sua vita e sulle attività svolte in quegli anni.

S e una rockstar del passato esiste, potrebbe essere Atto Melani (Pistoia 1626 – Parigi 1714): cantante lirico, scrittore, abate e spia alla corte del Re Sole, visse una lunga e adrenalinica vita, davvero degna di un racconto di Ian Fleming. Sfruttava i suoi concerti alle corti d’Europa per consegnare messaggi e prendere informazioni, intanto stabiliva contatti epistolari e personali con i potenti del Seicento, azioni che lo consegnarono alla storia come uno degli informatori più influenti dell’epoca. 10 libri da leggere: i preferiti di Stephen King X La sua figura incredibilmente romanzesca è diventata famosa grazie ai thriller storici scritti da Rita Monaldi e Francesco Sorti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Intrighi e lettere d’amore alla corte del Re Sole: l’archivio ritrovato di Atto Melani

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