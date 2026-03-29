Atto Melani l’archivio perduto della spia torna alla luce

Un archivio considerato perduto legato a una figura storica di spicco viene ora riscoperto e analizzato in Italia. La scoperta sarà al centro di una presentazione in Senato, organizzata dalla Commissione Cultura, con la partecipazione di esperti che approfondiranno i contenuti di questo documento. La vicenda ha attirato l'attenzione di studiosi e ricercatori, che studiano i possibili risvolti storici e archivistici del ritrovamento.

Pistoia, 29 marzo 2026 – Una presentazione in Senato con la Commissione Cultura e una serie di esperti accenderanno quest’anno i riflettori su un ritrovamento che, secondo i ricercatori, potrebbe cambiare più di una pagina dei manuali di storia. Nelle sale della Biblioteca Labronica di Livorno si chiude una caccia al tesoro cominciata oltre un secolo fa, nel 1907: un archivio disperso, inseguito per generazioni da storici di mezzo mondo, tanto da essere paragonato al Santo Graal. Il trio di ricercatori-romanzieri Monaldi & Sorti (nom de plume di Rita Monaldi, Francesco Sorti e, da alcuni anni, Theodora Maria Sorti ) ha scoperto tra decine di... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Atto Melani, l’archivio perduto della spia torna alla luce Articoli correlati 30 anni dopo: Sagan torna a Tradate per ridare luce alla scienzaIl Gruppo Astronomico Tradatese ha organizzato una serata commemorativa dedicata all’eredità intellettuale di Carl Sagan, in occasione del... Leggi anche: Studenti alla scoperta della storia. L’archivio comunale ha aperto Una raccolta di contenuti su Atto Melani Argomenti discussi: Atto Melani, l’archivio perduto della spia torna alla luce; Scoperte le carte segrete di Atto Melani, la spia del Re Sole e dei Medici. L'Accademia di Musica Italiana celebra 40 anni con un concerto dedicato ad Atto MelaniConcerto speciale per i 40 anni dell'Accademia di Musica Italiana, omaggio al musicista pistoiese Atto Melani. L’Accademia di Musica Italiana per organo compie 40 anni e festeggia con un concerto ... lanazione.it