Trova lettere d'amore del 1942 a Porta Portese e si mette alla ricerca dei proprietari | le risponde il nipote
In un mercato di Porta Portese, viene trovato un pacchetto contenente lettere d'amore datate 1942. Dopo averle pubblicate su Facebook, l’autore del post riceve una risposta dal nipote dei destinatari, che conferma essere i propri nonni. La vicenda coinvolge il ritrovamento di documenti storici e il tentativo di rintracciare i proprietari originari delle lettere.
Ritrova delle lettere d'amore degli anni Quaranta a Porta Portese, fa un post su Facebook e le risponde il nipote: "Loro sono i miei nonni". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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