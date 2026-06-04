Intimano l' alt in via Battisti ma lui fugge a bordo di uno scooter rubato | denunciato quindicenne

Da triesteprima.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un quindicenne è stato denunciato dalla polizia locale dopo aver scappato a bordo di uno scooter rubato. L'incidente è avvenuto in via Battisti, dove gli agenti avevano intimato l’alt al ragazzo. Durante l’inseguimento, il giovane ha tentato di scappare, ma è stato fermato successivamente. Nonostante l’apparenza di una persona più grande, gli agenti hanno scoperto la sua vera età.

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L'apparenza inganna. Per corporatura e atteggiamento il giovane denunciato dalla polizia locale dopo un lungo inseguimento sembrava maggiorenne, invece aveva solo 15 anni. I fatti sono avvenuti questa mattina tra via Cesare Battisti e piazza Foraggi dove, dopo un lungo inseguimento, la locale è. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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