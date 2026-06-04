Intimano l' alt in via Battisti ma lui fugge a bordo di uno scooter rubato | denunciato quindicenne

Notizia in breve

Un quindicenne è stato denunciato dalla polizia locale dopo aver scappato a bordo di uno scooter rubato. L'incidente è avvenuto in via Battisti, dove gli agenti avevano intimato l’alt al ragazzo. Durante l’inseguimento, il giovane ha tentato di scappare, ma è stato fermato successivamente. Nonostante l’apparenza di una persona più grande, gli agenti hanno scoperto la sua vera età.