In pochi giorni, un uomo è stato fermato dalla polizia municipale due volte mentre cercava di sfuggire ai controlli. In entrambe le occasioni era a bordo di veicoli non assicurati: un’auto e uno scooter. Dopo i controlli, è stato denunciato per aver tentato di evitare i controlli e per la mancanza di copertura assicurativa sui mezzi.

Ha tentato per due volte di eludere i controlli della Municipale ma in entrambe le occasioni è stato fermato e denunciato visto che guidava mezzi privi di assicurazione. Il primo episodio è avvenuto a Piombino dove l'uomo, a bordo di un'auto, ha accelerato all'alt imposto dagli agenti per poi essere fermato dopo un breve inseguimento. Gli accertamenti hanno permesso scoprire come la macchina fosse priva della copertura assicurativa, motivo per il quale oltre al deferimento è scattato anche il sequestro della vettura. Il secondo episodio invece è avvenuto a San Vincenzo, lungo via della Principessa. Qui l'uomo era in sella a uno scooter quando, invece che fermarsi all'alt impostogli dalla Municipale, ha proseguito la sua corsa. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Fugge due volte dalla Municipale in pochi giorni a bordo di auto e scooter non assicurati: denunciato

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