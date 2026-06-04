Interviste impossibili Tornano gli ’Illustri’

Da ilrestodelcarlino.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’estate, si svolgono le nuove puntate di “Gli Illustri”, un format che porta la cultura sotto l’ombrellone. Le interviste, realizzate in modo semplice e coinvolgente, sono basate su approfondimenti storici e narrativi, presentati con un tono dinamico. Le conversazioni, che si possono ascoltare in streaming o podcast, combinano leggerezza e rigore, offrendo un modo diverso di avvicinarsi alla storia e alle figure di rilievo.

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Anche la cultura si può portare sotto l’ombrellone. Soprattutto quella raccontata in modo dinamico e giocoso, ma ben radicato nelle conoscenze storiche dell’autore. Il libro di Carlo Magri, ‘Illustri a Ferrara. 121 interviste impossibili’ (Edizioni La Carmelina 2026) verrà presentato oggi, alle 17, nella biblioteca Ariostea. Il volume non ha la pretesa di fornire verità filologiche o scientifiche: ha l’aspetto di un divertissement e, al tempo stesso, è uno strumento interessante e alternativo per imparare le vicende di chi, direttamente o indirettamente, ha intessuto la trama culturale della città di Ferrara. Magri ha così immaginato una serie di interviste a Ludovico Ariosto, Alfonso I d’Este, monsignor Ruggero Bovelli, Copernico, Dosso Dossi, Micol Finzi-Contini, Giorgio Bassani, Folco Quilici, Roberto Pazzi, Florestano Vancini ecc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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