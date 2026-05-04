Socrate e Lenin Interviste impossibili al Tordinona

Il 5 maggio alle 21, il Teatro Tordinona ospita il settimo appuntamento delle Interviste Impossibili con rappresentazioni di Socrate e Lenin. Gli attori interpretano queste figure storiche in uno spettacolo che si svolge sul palco, offrendo un'interpretazione delle loro personalità e delle loro idee. La serata si svolge in un ambiente teatrale dedicato alla rappresentazione di personaggi storici attraverso la recitazione.

Socrate e Lenin sono in scena il 5 maggio, alle 21, per il settimo appuntamento delle Interviste Impossibili al Teatro Tordinona.Una scala reale di grandi autori e interpreti: Lucio Saviani e Franco Cardini; Edoardo Siravo, Gabriella Casali ed Ennio Coltorti. Da due lati estremi della storia, il.🔗 Leggi su Romatoday.it

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«Socrate era del tutto indifferente ai comforts della vita moderna. Il suo abbigliamento abituale, sia che facesse caldo o freddo, era costituito da una specie di tunichetta chiamata ‘’chitone’’. Non amava i generi di lusso, non c’era nulla che lo potesse interessar - facebook.com facebook