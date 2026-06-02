‘Illustri a Ferrara’ | nel libro di Carlo Magri 121 interviste impossibili

Da ferraratoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il libro di Carlo Magri intitolato “Illustri a Ferrara” sarà presentato giovedì 4 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea. Il volume raccoglie 121 interviste considerate impossibili a vari personaggi. L'evento si svolgerà in via Scienze, 17.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Raccoglie 121 interviste impossibili ad altrettanti personaggi il libro di Carlo Magri dal titolo ‘Illustri a Ferrara’ che giovedì 4 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze, 17). L'incontro, a cura del Consorzio Eventi Editoriali, potrà essere. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ILLUSTRI A FERRARA: 121 INTERVISTE IMPOSSIBILI

Video ILLUSTRI A FERRARA: 121 INTERVISTE IMPOSSIBILI

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: ‘Righe di periferia’, Carlo Magri presenta la sua ultima opera: ‘Radio libere a Ferrara dal 1945 a oggi’

Socrate e Lenin, Interviste impossibili al TordinonaIl 5 maggio alle 21, il Teatro Tordinona ospita il settimo appuntamento delle Interviste Impossibili con rappresentazioni di Socrate e Lenin.

Temi più discussi: Illustri a Ferrara: nel libro di Carlo Magri 121 interviste impossibili; Appuntamenti alla Biblioteca Ariostea – Giugno 2026; Vasco a Ferrara: attivato il piano di sicurezza in vista dei concerti del 5 e 6 giugno al parco Urbano; Concerto di fine anno della Scuola di Musica di Voghenza.

Illustri a Ferrara: nel libro di Carlo Magri 121 interviste impossibiliFerrara non è solo una città di pietre, mattoni rossi e silenzi metafisici; è, prima di tutto, un'opera corale plasmata dal genio umano. Attraversare le sue strade significa calpestare la storia e inc ... cronacacomune.it

Ferrara, città e provincia nel cinema: un libro sui percorsi cinematografici ferraresiPer la rubrica E' tempo di libri , l'intervista di Francesca Turi a Carlo Magri, scrittore, cineasta e docente universitario sui film girati a Ferrara e provincia, a partire da Il Giardino dei ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web