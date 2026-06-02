‘Illustri a Ferrara’ | nel libro di Carlo Magri 121 interviste impossibili
Il libro di Carlo Magri intitolato “Illustri a Ferrara” sarà presentato giovedì 4 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea. Il volume raccoglie 121 interviste considerate impossibili a vari personaggi. L'evento si svolgerà in via Scienze, 17.
Raccoglie 121 interviste impossibili ad altrettanti personaggi il libro di Carlo Magri dal titolo ‘Illustri a Ferrara’ che giovedì 4 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze, 17). L'incontro, a cura del Consorzio Eventi Editoriali, potrà essere. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
ILLUSTRI A FERRARA: 121 INTERVISTE IMPOSSIBILI
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