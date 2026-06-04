Interventi di sanificazione ambientale in città | orari e raccomandazioni

Notizia in breve

Il sindaco di Nocera Superiore ha comunicato che saranno effettuati interventi di sanificazione ambientale nella città venerdì e sabato. Le operazioni sono state programmate per migliorare la qualità dell’aria e delle superfici pubbliche. Sono state fornite indicazioni sulle modalità di accesso e sui possibili divieti temporanei in alcune aree durante gli interventi. Non sono state specificate le ore precise di inizio o fine delle operazioni.