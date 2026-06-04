Interventi di sanificazione ambientale in città | orari e raccomandazioni

Da salernotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Nocera Superiore ha comunicato che saranno effettuati interventi di sanificazione ambientale nella città venerdì e sabato. Le operazioni sono state programmate per migliorare la qualità dell’aria e delle superfici pubbliche. Sono state fornite indicazioni sulle modalità di accesso e sui possibili divieti temporanei in alcune aree durante gli interventi. Non sono state specificate le ore precise di inizio o fine delle operazioni.

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Interventi di sanificazione a Nocera Superiore, lo annuncia il sindaco Gennaro D'Acunzi per la giornata di venerdì e sabato. “Al fine di tutelare la salute pubblica, vi comunico che nei prossimi giorni verranno effettuati su tutto il territorio comunale trattamenti di sanificazione ambientale” si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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