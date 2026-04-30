Tutela ambientale e mitigazione rischi in Campania | 73 milioni per 27 interventi

La Giunta regionale della Campania ha approvato oggi una variazione di bilancio che permette di finanziare 27 interventi dedicati alla tutela ambientale. Questi progetti, per un totale di 73 milioni di euro, sono finalizzati a ridurre il rischio di incendi e a limitare i pericoli legati al dissesto idrogeologico su tutto il territorio regionale. La decisione riguarda interventi specifici inseriti nel Documento di pianificazione regionale.

Approvata oggi dalla Giunta regionale della Campania la variazione di bilancio che consente di dare seguito agli interventi di tutela ambientale finalizzati alla riduzione del rischio incendi e alla mitigazione del rischio idrogeologico su tutto il territorio regionale, previsti dal Documento.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Campania, 73 milioni per 27 interventi contro incendi e dissesto? Cosa sapere La Giunta Campania approva 73 milioni per 27 interventi contro incendi e dissesto idrogeologico. Nuovo piano urbanistico: mitigazione dei rischiUn giovedì di confronto in Commissione, dov’è approdato il nuovo Piano urbanistico generale della città. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Italia-Svizzera: Lago Maggiore, via libera all’innalzamento; Lago Maggiore: più acqua in primavera contro la crisi idrica; Direttiva (UE) 2026/805: nuove regole per la tutela delle acque e il controllo degli inquinanti; Tutela ambientale e rischio idrogeologico, stanziati 73 milioni per 27 interventi. Tutela ambientale e rischio idrogeologico, stanziati 73 milioni per 27 interventiApprovata oggi dalla Giunta regionale della Campania la variazione di bilancio che consente di dare seguito agli interventi di tutela ambientale finalizzati alla riduzione del rischio incendi e alla m ... ansa.it Alluvioni e dissesto idrogeologico: nasce l’Unione Comitati per i Territori FragiliL'Unione Comitati per i Territori Fragili chiede alle istituzioni toscane interventi per la sicurezza idraulica e la mitigazione dei rischi idrogeologici, promuovendo una pianificazione geologica terr ... maremmanews.it Tutela Agroalimentare e Ambientale - facebook.com facebook Risorsa #mare, approvato #ddl ma tutela ambientale resta debole x.com