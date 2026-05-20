Sanificazione ambientale il calendario degli interventi del Comune

Il Comune di Nocera Inferiore ha avviato un piano straordinario di sanificazione ambientale su tutto il territorio comunale. L’intervento prevede una serie di interventi programmati e regolari per migliorare la pulizia degli spazi pubblici. La sanificazione interesserà strade, piazze e aree di grande affluenza, in modo da garantire un ambiente più salubre per i cittadini. Il calendario degli interventi sarà comunicato periodicamente dall’amministrazione comunale.

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Via al piano straordinario di sanificazione ambientale disposta dall’amministrazione sul territorio comunale a Nocera Inferiore. Il sindaco Paolo De Maio avvisa la cittadinanza che, nei prossimi giorni, verranno effettuati i trattamenti programmati di igiene e sanità pubblica.Gli interventiIl. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Autostrade, il calendario degli interventi programmati e delle conseguenti chiusureSulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 marzo,... Martina Franca: sanificazione ambientale, da domani mattina gli interventi ProgrammaL’azienda Gial srl, operatore incaricato dei servizi di igiene urbana per l’ARO TA/2 in collaborazione con Impregico srl, rende noto il programma ufficiale degli interventi di sanificazione ambientale ... noinotizie.it