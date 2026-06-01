Masci sull' ex area di risulta e parco centrale | Nessun rischio per la salute dei cittadini
Il sindaco di Pescara ha dichiarato che non ci sono rischi per la salute pubblica riguardo all'ex area di risulta e al parco centrale. La sua risposta arriva in seguito alle critiche di due esponenti, che avevano sollevato preoccupazioni sui materiali inquinati che sarebbero stati movimentati durante i lavori di riqualificazione. Masci ha respinto le accuse, affermando che le operazioni si svolgeranno senza rischi per i cittadini.
Sensazionalismo e nessun rischio per la salute dei cittadini. Il sindaco di Pescara Carlo Masci replica alle accuse mosse da Augusto De Sanctis e Simona Barba sulla questione dell'ex area di risulta sui presunti materiali inquinati che saranno mossi durante i lavori per il parco centrale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie e thread social correlati
L'ex Forlanini e la cessione al Vaticano, il governo: "Nessun intervento dell'Inail sull'area"L'ex Forlanini è al centro di una discussione in Parlamento dopo che è stato sollevato il tema della cessione dell’area al Vaticano.
Leggi anche: Parco "Salvo D’Acquisto". L’area verde sarà sistemata come richiesto dai cittadini