Masci sull' ex area di risulta e parco centrale | Nessun rischio per la salute dei cittadini

Notizia in breve

Il sindaco di Pescara ha dichiarato che non ci sono rischi per la salute pubblica riguardo all'ex area di risulta e al parco centrale. La sua risposta arriva in seguito alle critiche di due esponenti, che avevano sollevato preoccupazioni sui materiali inquinati che sarebbero stati movimentati durante i lavori di riqualificazione. Masci ha respinto le accuse, affermando che le operazioni si svolgeranno senza rischi per i cittadini.