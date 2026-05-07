Lorenzo Sonego è stato eliminato subito dagli Internazionali d’Italia 2026, sconfitt o in due set dal peruviano Ignacio Buse, che ha vinto con un doppio 6-3 in circa un’ora e mezza di gioco. Nel torneo, Pellegrino ha invece conquistato la vittoria nel derby contro Nardi, mentre Sinner si prepara ad affrontare Ofner in un match che si preannuncia difficile.

Subito fuori Lorenzo Sonego agli Internazionali d’Italia 2026. Il torinese è stato sconfitto in due set dal peruviano Ignacio Buse, che si è imposto con un doppio 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco, dominando il match. Il sudamericano accede così al secondo turno, dove affronterà la testa di serie numero 20 Frances Tiafoe. Niente da fare anche per Luca Nardi, sconfitto in rimonta nel derby contro l'altro azzurro Andrea Pellegrino che nell'ultima gara di giornata ha vinto 4-66-36-3. Sinner debutta contro Ofner Sarà invece Sebastian Ofner l’avversario di Jannik Sinner al secondo turno. L’austriaco, numero 82 del mondo, ha eliminato lo statunitense Alex Michelsen con un netto 6-3, 6-3.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Internazionali: Sonego subito out, Pellegrino vince il derby con Nardi. Sinner sfida Ofner: “Sarà durissima”

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