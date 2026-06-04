Intercettazioni ai colloqui avvocato-cliente nel carcere di Perugia | Nordio dispone accertamenti

Il ministro della Giustizia ha avviato un’ispezione riguardo alle intercettazioni autorizzate durante colloqui tra avvocato e cliente nel carcere di Perugia. L’azione segue un’indagine per traffico di stupefacenti che ha coinvolto il carcere. Le intercettazioni sono state registrate e ora sono oggetto di verifiche da parte delle autorità competenti. La procedura si inserisce in un’indagine più ampia legata a presunti illeciti all’interno della struttura detentiva.

Il ministro Nordio ha disposto un'ispezione dopo il caso delle intercettazioni autorizzate nel carcere di Perugia nell’ambito di un’indagine per traffico di stupefacenti. Accanto a conversazioni regolarmente intercettate – quelle tra un avvocato indagato e il proprio assistito – sarebbe emersa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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