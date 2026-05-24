Intercettati i colloqui tra detenuti e avvocati nel carcere di Perugia | scatta lo sciopero nazionale delle toghe

Da perugiatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le conversazioni tra detenuti e avvocati nel carcere di Perugia sono state intercettate. In risposta, l’Unione delle camere penali italiane ha annunciato uno sciopero nazionale degli avvocati dal 8 al 12 giugno. È prevista una manifestazione a Perugia l’11 giugno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Unione delle camere penali italiane ha proclamato uno sciopero nazionale degli avvocati dall’8 al 12 giugno, con una manifestazione nazionale prevista a Perugia l’11 giugno. La mobilitazione arriva dopo la rivelazione di quanto accaduto nel carcere di Capanne, dove sarebbero stati intercettati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Alessandro Cannevale: «Nel carcere di Perugia intercettati i dialoghi tra avvocati e detenuti»Nelle ultime ore sono emerse notizie riguardanti il carcere di Perugia, dove sono state intercettate conversazioni tra avvocati e detenuti.

Scandalo al carcere di Capanne: intercettati i colloqui tra avvocati e detenutiNelle ultime settimane è emerso un caso che riguarda i colloqui tra avvocati e detenuti nel carcere di Capanne, al centro di intercettazioni che...

Temi più discussi: Scandalo al carcere di Capanne: intercettati i colloqui tra avvocati e detenuti; Penalisti Perugia, legali e detenuti intercettati durante i colloqui in carcere; Zanettin: Di straordinaria gravità pubblicare gli audio tra Stasi e avvocato; Legali e detenuti intercettati durante i colloqui.

intercettati i colloqui traAvvocati intercettati: i penalisti proclamano cinque giorni di astensioneRoma -  Si accende il dibattito sul rapporto tra procure e diritto alla difesa. L'Unione delle Camere Penali Italiane ha proclamato cinque giorni di ... cronachedellacampania.it

intercettati i colloqui traAvvocati intercettati con i loro assistiti, protestano le Camere penali: Violata costituzione, scioperiamoGli avvocati penalisti incroceranno le braccia dall'8 al 12 giugno dopo aver scoperto che nel carcere di Perugia sarebbero stati intercettati i colloqui ... huffingtonpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web