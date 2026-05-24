Intercettati i colloqui tra detenuti e avvocati nel carcere di Perugia | scatta lo sciopero nazionale delle toghe

Le conversazioni tra detenuti e avvocati nel carcere di Perugia sono state intercettate. In risposta, l’Unione delle camere penali italiane ha annunciato uno sciopero nazionale degli avvocati dal 8 al 12 giugno. È prevista una manifestazione a Perugia l’11 giugno.

L’Unione delle camere penali italiane ha proclamato uno sciopero nazionale degli avvocati dall’8 al 12 giugno, con una manifestazione nazionale prevista a Perugia l’11 giugno. La mobilitazione arriva dopo la rivelazione di quanto accaduto nel carcere di Capanne, dove sarebbero stati intercettati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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