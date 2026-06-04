Inter Solet nel mirino | l’Udinese prepara il rinnovo per blindarlo

L'Udinese sta lavorando per rinnovare il contratto di Solet prima di venderlo, mentre l'Inter si interessa al difensore e valuta una formula economica che consenta di mantenere il budget a disposizione. La squadra friulana desidera consolidare l’accordo prima di eventuali cessioni, mentre l’Inter monitora la situazione senza aver ancora formalizzato un’offerta. La priorità dell’Udinese è proteggere il valore del giocatore in vista di una possibile vendita.

Quale formula economica permetterà all'Inter di non esaurire il budget?. Perché l'Udinese vuole rinnovare il contratto prima di vendere Solet?. Chi sono gli altri difensori monitorati dai nerazzurri per la difesa?. Quanto costerebbe l'operazione per colpire Marco Palestra dopo Solet?.? In Breve Inter monitora anche Muharemovic del Sassuolo e la coppia Mancini-Ndicka della Roma. Udinese punta al rinnovo per evitare cessione a parametro zero nel 2027. Valore di mercato stimato per il difensore francese intorno ai 25 milioni di euro. Inter valuta prestito con obbligo per preservare liquidità per Marco Palestra da 50 milioni. Oumar Solet verso l’Inter: l’Udinese prepara la mossa del rinnovo per blindare il valore del difensore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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L'Inter si prepara a rinforzare la difesa De Vrij e Solet nel mirino

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Temi più discussi: Inter, priorità Solet per la difesa. E intanto viene offerto Maguire; Inter: offerti Alaba e Maguire, ma il vero obiettivo in difesa è Solet che ora si avvicina; Inter, offerta per Palestra. (ma l'Atalanta chiede di più). Le ultime su Solet e Provedel; L'Inter si muove per Palestra, la Juventus cerca Kim e Kolo Muani.

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