L'Inter sta lavorando per rinnovare il contratto di De Vrij, con l'obiettivo di confermarlo in rosa. Nel settore difensivo, il club valuta anche l'acquisto di un nuovo difensore, con il nome di Solet tra i candidati. Le trattative sono in corso, ma ancora nessun accordo ufficiale è stato annunciato. La società sta definendo le strategie per rafforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, aria di rinnovamento nel reparto arretrato: De Vrij verso la conferma, nel mirino Solet. L’Inter si prepara a cambiare volto in difesa, reparto nel quale il prossimo anno non ci saranno più Yann Sommer, Francesco Acerbi e Matteo Darmian. In bilico c’era anche Stefan De Vrij, fresco di esclusione dalla lista dei convocati dell’Olanda a causa di un infortunio rimediato contro il Bologna. Secondo Tuttosport, però, il difensore olandese alla fine rinnoverà per un altro anno. Servono comunque altri innesti e in tal senso sta riprendendo quota la candidatura di Oumar Solet, che piace per la sua duttilità, una fisicità importante e pure un costo del cartellino più aggredibile rispetto a quello di Muharemovic che sembra destinato in Premier. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, movimenti in difesa: De Vrij si avvicina al rinnovo, nel mirino c’è sempre Solet. I dettagli

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Mercato Inter: Colpo Chiuso!15M! Marotta Cambia Strategia!

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