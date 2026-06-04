Inter-Roma asse di mercato rovente | nel mirino anche Soulé Frattesi può essere la chiave

Da sololaroma.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter sta monitorando tre giocatori della Roma: Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Matias Soulé. La società nerazzurra valuta questi profili per rinforzare la rosa in vista del prossimo mercato estivo. Tra i nomi nel mirino, Soulé è tra i più seguiti, mentre Frattesi potrebbe rappresentare la chiave per eventuali trattative. La squadra di Milano tiene sotto osservazione le possibili mosse della Roma.

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L’Inter continua a guardare con attenzione in casa Roma in vista del prossimo mercato estivo. Il club nerazzurro starebbe seguendo da vicino Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Matias Soulé, tre profili considerati ideali per rinforzare la rosa della prossima stagione. A rendere ancora più interessante l’intreccio tra i due club c’è anche il nome di  Davide Frattesi. Come riportato da  Gianluca Di Marzio, il centrocampista potrebbe rappresentare una carta utile per aprire eventuali dialoghi di mercato tra Roma e Inter, soprattutto nel caso in cui i nerazzurri decidessero di affondare il colpo per uno dei giocatori giallorossi. L’Inter osserva i gioielli della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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