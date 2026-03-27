Il mercato dell’Inter potrebbe coinvolgere il centrocampista Frattesi come possibile tramite per arrivare a Manu Koné, in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. Secondo fonti vicine alla società, ci sarebbe un piano che potrebbe portare a un possibile inserimento di Frattesi nel trasferimento, con un possibile incastro anche con le operazioni della Roma. La strategia del team meneghino si concentra su questi movimenti.

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© Calcionews24.com - Mercato Inter, Frattesi può essere la chiave per arrivare a Manu Koné: occhio al possibile incastro con la Roma!

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