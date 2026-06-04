L'accordo tra l'Inter e la Lazio per il trasferimento del portiere Provedel è vicino alla firma. La società nerazzurra sta finalizzando le trattative per completare il reparto portieri in vista della prossima stagione. Il portiere, finora alla Lazio, dovrebbe diventare il vice di squadra. La trattativa si sta concludendo rapidamente, con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli.

di Alberto Petrosilli I nerazzurri accelerano per completare il reparto portieri in vista della nuova stagione: accordo ad un passo con la Lazio per Provedel. L’ Inter è sempre più vicina a chiudere per Ivan Provedel. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i nerazzurri e la Lazio sarebbero ormai a un passo dall’intesa definitiva per il trasferimento dell’estremo difensore biancoceleste a Milano. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter L’operazione dovrebbe concretizzarsi sulla base di una cifra compresa tra i 2 e i 3 milioni di euro, con Provedel destinato a ricoprire il ruolo di secondo portiere nella rosa a disposizione di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Inter Provedel, accordo a un passo: il portiere della Lazio verso il ruolo di vice

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Provedel, non ci sono più solo Inter e Bologna: anche un terzo club sul portiere della Lazio

Corriere dello Sport – Provedel, possibile addio alla Lazio: c’è l’ipotesi Inter e non solo. Il portiere vuole giocare titolareIl portiere della Lazio sta valutando un possibile trasferimento, con l’Inter che mostra interesse e potrebbe offrire un’opportunità di titolarità.

Temi più discussi: Il mito Jascin, il passato da punta: l'Inter vuole Provedel, il portiere che sa segnare; Inter, Provedel si avvicina: c’è una bozza d’accordo con il portiere; Inter, Provedel sarebbe il prescelto per affiancare Martinez; Cardone: Gila ha un accordo con l'Inter. Bologna su Provedel. Romagnoli...

Ivan #Provedel potrebbe essere il profilo ideal per l’ #Inter nel ruolo di secondo portiere dietro Josep #Martinez. I nerazzurri hanno un accordo fino al 2028 e opzione per il 2029 con il friulano: pensi garantirsca l'esperienza giusta per il ruolo di vice? #intern x.com

[Nico Schira] Ivan Provedel ha dato il via libera per unirsi all'Inter con un contratto fino al 2028 con l'opzione per un anno in più. Ora spetta alla Lazio decidere se è disposta a vendere il portiere. reddit

Inter, Provedel sempre più vicino: accordo pronto fino al 2028L'Inter accelera per Ivan Provedel. Incontro decisivo con la Lazio per definire il trasferimento del portiere nerazzurro. europacalcio.it

Provedel-Inter, c'è una bozza d'intesa: il portiere dice no a Bologna e alla LazioIvan Provedel ha scelto. Il portiere della Lazio ha messo in stand-by tutte le altre opzioni sul tavolo da quando ha saputo dell'interesse dell' Inter, che ha individuato nel classe 1994 il profilo gi ... tuttomercatoweb.com