Inter piano per la porta | Provedel punta al ruolo

Notizia in breve

L'Inter sta valutando un cambio tra i portieri titolari, con Provedel che punta a ottenere un ruolo da protagonista. La società sta lavorando per liberarlo dalla Lazio, e il costo dell'operazione è ancora da definire. La possibilità di sostituire Sommer con Provedel tra i titolari nerazzurri è al centro delle discussioni. Le trattative sono in corso, ma non sono stati comunicati dettagli ufficiali sui tempi o sulla cifra richiesta.