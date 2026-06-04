Inter piano per la porta | Provedel punta al ruolo
L'Inter sta valutando un cambio tra i portieri titolari, con Provedel che punta a ottenere un ruolo da protagonista. La società sta lavorando per liberarlo dalla Lazio, e il costo dell'operazione è ancora da definire. La possibilità di sostituire Sommer con Provedel tra i titolari nerazzurri è al centro delle discussioni. Le trattative sono in corso, ma non sono stati comunicati dettagli ufficiali sui tempi o sulla cifra richiesta.
Chi sostituirà ufficialmente Sommer tra i titolari nerazzurri?. Quanto costerà esattamente l'operazione per liberare Provedel dalla Lazio?. Come cambieranno le gerarchie in porta sotto la gestione di Chivu?. Perché la dirigenza ha scelto proprio Provedel come secondo slot?.? In Breve Investimento stimato tra 2 e 3 milioni di euro per l'operazione.. Contratto di Provedel con la Lazio vincolante fino al 2027.. Martinez designato come nuovo titolare ufficiale per la prossima stagione.. Obiettivo garantire affidabilità tattica alle necessità di Chivu.. L’Inter punta su Provedel per la porta: cifre e dettagli dell’operazione. L’Inter sta lavorando per accogliere Ivan Provedel, un nome che si avvicina sempre di più alla squadra nerazzurra per rinforzare il reparto dei portieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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