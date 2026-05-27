Il mercato dell’Inter si concentra sulla porta. La società ha deciso di mettere in prima linea il portiere spagnolo come titolare. Per il ruolo di riserva, si valuta un portiere proveniente da una squadra della Lazio. La strategia appare ormai definita, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Non ci sono ancora annunci ufficiali, ma le trattative sembrano in fase avanzata.

Inter News 24 Mercato Inter, il club nerazzurro definisce i piani: lo spagnolo promosso primo portiere, per il ruolo di dodicesimo si punta sul laziale. L’orientamento dell’Inter sembra ormai chiaro riguardo al futuro della porta. I nerazzurri, infatti, sono sempre più convinti di dare una grande opportunità da titolare a Josep Martinez nella prossima stagione. L’idea della dirigenza e del tecnico Cristian Chivu è quella di promuovere lo spagnolo, affiancandogli però un secondo di grande esperienza che possa garantire affidabilità e totale sicurezza a tutto il reparto arretrato durante l’anno. I campioni d’Italia vogliono blindare i pali con una coppia di assoluto livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, la strategia per la porta è ormai chiara: Martinez titolare e assalto a Provedel

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