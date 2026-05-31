L’Inter fiuta il colpo grosso in difesa | il piano per strappare Bremer alla Juventus e la sfida alla Premier League
L’Inter sta lavorando per acquistare un difensore centrale di livello internazionale, con l’obiettivo di sostituire un giocatore partente. La squadra ha avviato trattative per portare in rosa un calciatore che possa offrire esperienza, altezza e presenza fisica. La società sta monitorando anche l’interesse di club della Premier League, valutando le offerte e le possibilità di affare. La strategia mira a rafforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione.
L’ Inter ha avviato le grandi manovre per regalare a Cristian Chivu un difensore centrale di caratura internazionale, capace di garantire chili, centimetri ed esperienza in vista della prossima lunghissima stagione. La ricerca della dirigenza di Viale della Liberazione si preannuncia complessa a causa della forte concorrenza europea, eppure sul taccuino degli uomini di mercato nerazzurri è finito un nome destinato a infiammare l’estate. Si tratta di Gleison Bremer, colonna arretrata della Juventus che i bianconeri potrebbero essere costretti a sacrificare sull’altare del bilancio. L’indiscrezione, rilanciata da un focus di mercato di TuttoJuve. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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