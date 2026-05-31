L’Inter fiuta il colpo grosso in difesa | il piano per strappare Bremer alla Juventus e la sfida alla Premier League

Notizia in breve

L’Inter sta lavorando per acquistare un difensore centrale di livello internazionale, con l’obiettivo di sostituire un giocatore partente. La squadra ha avviato trattative per portare in rosa un calciatore che possa offrire esperienza, altezza e presenza fisica. La società sta monitorando anche l’interesse di club della Premier League, valutando le offerte e le possibilità di affare. La strategia mira a rafforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione.