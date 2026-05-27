L’Inter sta cercando di acquistare Marco Palestra, giovane esterno dell’Atalanta. La trattativa è in corso, ma ci sono difficoltà legate alle richieste economiche della società bergamasca. La squadra nerazzurra ha aperto un tavolo con l’Atalanta, mentre resta da superare l’ostacolo rappresentato dalla Premier League, che potrebbe complicare ulteriormente l’affare.

L’ Inter si appresta a muovere passi concreti per assicurarsi le prestazioni sportive di Marco Palestra, giovane e promettente esterno di proprietà dell’ Atalanta, nonostante la complessità economica legata alle elevate richieste della società bergamasca. Come rivelato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà attraverso gli approfondimenti diffusi sui propri canali informativi, la dirigenza milanese ha individuato nel calciatore orobico il profilo ideale per rinforzare le corsie laterali della rosa in vista della prossima stagione. I vertici del club nerazzurro sono pienamente consapevoli della difficoltà dell’operazione, legata sia al... 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter lancia la sfida per Marco Palestra: si apre il tavolo con l’Atalanta ma c’è l’ostacolo Premier League

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INTER MILAN PREDICTED LINE UPS WITH MARCO PALESTRA & SAID EL MALA ¦ INTER MILAN RUMOUR TRANSFERS

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