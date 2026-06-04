L’Inter investirà 45 milioni di euro in un centro sportivo gestito da Marco Palestra, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione in campionato. La struttura si trova a Cagliari e ospita anche il giovane talento del calcio italiano, che ha mostrato le sue capacità durante la partita di Serie A contro il Bologna. L’investimento mira a migliorare le attrezzature e le risorse per i giovani calciatori del club.

Marco Palestra: Inter in Pole Position per il Talento Italiano. CAGLIARI, ITALIA – 19 OTTOBRE: Marco Palestra, giovane promessa del Cagliari Calcio, ha messo in mostra le sue abilità durante il match di Serie A contro il Bologna FC 1909, giocato allo Stadio Sant’Elia. La sua prestazione ha catturato l’attenzione di numerosi club, rendendolo uno dei giocatori più ricercati in Europa. (Foto di Enrico LocciGetty Images) Un Prestito Fruttuoso. Marco Palestra ha vissuto una stagione di prestiti brillante a Cagliari, dove ha anche ottenuto le sue prime convocazioni nella nazionale italiana. Questo percorso ha attirato l’interesse di squadre di alto livello in tutta Europa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Inter, grazie a Palestra, guadagnerà vantaggio sulla Premier League con un investimento di 45 milioni.

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INTER, AUSILIO NON CHIUDE LE PORTE A PALESTRA PER IL MERCATO ESTIVO

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