Palestra al posto di Dumfries? Pastore | Senza l’olandese l’Inter è stata vulnerabile Arriverebbe comunque il miglior esterno destro italiano del momento

Pastore ha affermato che, anche senza Dumfries, l’Inter avrebbe comunque il miglior esterno destro italiano del momento. Ha inoltre sottolineato che l’assenza dell’olandese ha reso la squadra più vulnerabile.

di Andrea Greco Palestra al posto di Dumfries? Pastore: «Arriverebbe comunque il miglior esterno destro italiano del momento». Segui le ultimissime. Il mercato dell’ Inter entra nel vivo dopo la notizia di ieri sera del passaggio imminente di Denzel Dumfries al Real Madrid. Durante la trasmissione “Fontana di Trevi”, andata in onda sui canali di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha detto la sua sul possibile sostituto dell’olandese: Marco Palestra, il giovane talento dell’Atalanta Il giocatore ha una valutazione di circa 45 milioni dopo aver disputato una super stagione in maglia Cagliari in prestito. Un’annata che gli è valsa il premio di Miglior difensore della Serei A 202526. 🔗 Leggi su Internews24.com

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