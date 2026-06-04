Inter Chivu in sede per oltre 4 ore | rinnovo e Palestra | VIDEO CM

Cristian Chivu ha trascorso più di quattro ore in sede per discutere il rinnovo del contratto e questioni legate alla palestra. La dirigenza nerazzurra ha incontrato l’allenatore in un vertice durato diverse ore. Non sono stati resi noti dettagli specifici, ma si attende l’annuncio ufficiale del prolungamento contrattuale. La trattativa sembra ormai definita, senza ulteriori passaggi formali da completare.

Nuovo vertice tra la dirigenza nerazzurra e l’allenatore: manca solo l’annuncio sul prolungamento di contratto Ci siamo ormai per il rinnovo di Cristian Chivu con l’ Inter. Oggi c’è stato un altro incontro tra le parti, con l’allenatore rumeno arrivato in sede poco dopo le 13. Chivu esce dalla sede dell’Inter – Calciomercato.it Il vertice con la dirigenza (rappresentata dal presidente Marotta, dal Ds Ausilio e dal braccio destro Baccin ) è durato oltre 4 ore, con Chivu che ha lasciato il quartier generale nerazzurro a Milano nel pomeriggio ben oltre le 17 come raccolto da Calciomercato.it. Volto sorridente e disteso, con il tecnico campione... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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