Inter Chivu in sede per rinnovo e mercato | le ultime

L'Inter ha convocato il difensore in sede per discutere del rinnovo contrattuale e delle operazioni di mercato. Dopo aver vinto lo Scudetto e la Coppa Italia, il club si sta concentrando sulle decisioni da prendere per la prossima stagione. Il ruolo del tecnico nel processo di scelta dei giocatori è diventato più rilevante, in seguito ai risultati ottenuti. La sessione di incontri si è svolta in un momento di attenzione verso i futuri obiettivi della squadra.

Dopo il doblete, l’Inter accende i riflettori sulla prossima stagione. Punto fermo, naturalmente, Cristian Chivu. Stando a ‘Gazzetta.it’ il tecnico è arrivato nella sede di viale della Liberazione per fare un punto sul mercato che verrà ma anche per definire il rinnovo del suo contratto. Chivu firmerà un prolungamento annuale se non addirittura biennale, ovvero fino al 2029, vedendo aumentare il suo ingaggio a circa 3,5 milioni di euro netti più bonus. Due, infine, le principali incognite: Bastoni, ora comunque più vicino alla permanenza, e Denzel Dumfries che ha una clausola da 25 milioni e l’ambizione di traslocare in Premier. Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 1010! Il sito Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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L'Inter si muove prima di tutti: vertice di mercato in sede con Chivu! E il campionato non è finito

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